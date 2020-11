OE2021

Um novo modelo de gestão consular para tratar por via digital tudo o que não exigir a presença do cidadão é o "eixo essencial" da transformação digital do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em 2021, anunciado hoje pelo ministro.

Augusto Santos Silva, que falava no debate na especialidade do Orçamento do Estado, apontou "a transformação digital" do MNE como segunda grande prioridade para 2021, tirando partido também das verbas que Portugal receberá no próximo ano decorrentes do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, a financiar pelo Fundo de Recuperação da União Europeia (UE).

Essa digitalização tem um valor indicativo de 14 milhões de euros em 2021, "que acrescentam à dotação orçamental do MNE", num total superior a 70 milhões de euros até 2023, precisou.