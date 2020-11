Moçambique/Ataques

O eurodeputado Paulo Rangel (PSD) insistiu hoje junto do chefe da diplomacia da União Europeia (UE) sobre a situação no norte de Moçambique, perguntando sobre que ações concretas foram já desenvolvidas pelo bloco europeu para ajudar a acabar com o extremismo islâmico.

Rangel questionou o Alto-Representante da ONU para a Política Externa, Joseph Borrell, sobre o "tipo de intervenção ou iniciativa tem a UE levado a cabo no sentido de apoiar as autoridades moçambicanas a fazer face ao problema" da violência extremista islâmica no norte do país.

O eurodeputado, que já em maio tinha solicitado informação a Borrell sobre Moçambique, inquiriu ainda sobre as ajudas concretas disponibilizadas pela UE ao país.