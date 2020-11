Actualidade

O sindicato dos trabalhadores de supermercados confirmou hoje à Lusa ter recebido queixas sobre abertura antecipada para as 06:30 no fim de semana e diz que "com ou sem estado de emergência, os direitos dos trabalhadores não estão suspensos".

"Algumas lojas estão a comunicar aos trabalhadores que vão abrir mais cedo", confirmou à Lusa a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), Filipa Costa, sublinhando que "com ou sem estado de emergência, os direitos dos trabalhadores não estão suspensos".

O sindicato afeto à CGTP adiantou estar ainda a tentar saber mais pormenores sobre a decisão, nomeadamente se serão feitas horas extra e, nesse caso, como serão compensados os trabalhadores.