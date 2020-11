Covid-19

O Reino Unido registou 22.950 novas infeções e 595 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo desta segunda vaga, fazendo o balanço oficial ultrapassar as 50 mil mortes, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O total acumulado desde o início da pandemia covid-19 no Reino Unido é agora de 1.256.725 contágios confirmados e de 50.365 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

Na terça-feira tinham sido registadas 532 mortes de covid-19, um novo máximo desde meados de maio, e 20.412 novos casos, valores mais elevados do que nos dias anteriores porque os dados do fim de semana são frequentemente afetados pelo atraso no processamento.