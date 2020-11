Actualidade

A Nigéria, a maior economia da África subsaariana e o país mais populoso, ratificou o acordo de livre comércio em África, anunciou hoje o Governo numa mensagem colocada no Twitter.

De acordo com a agência francesa de notícias, a AFP, a adesão da Nigéria será um passo importante para a criação do maior mercado comum em termos de população e pretende impulsionar as trocas dentro do continente, muito reduzidas quando comparados com outros blocos económicos.

Dos países africanos, só a Eritreia não assinou ainda o acordo, que foi oficialmente lançado em julho de 2019, mas vários países não ratificaram ainda o acordo de livre comércio, que deveria estar implementado em julho deste ano, mas que foi adiado devido à pandemia de covid-19, para 1 de janeiro do próximo ano.