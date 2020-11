Covid-19

O Ministério da Agricultura pagou quase 553 milhões de euros em adiantamentos, no âmbito do Pedido Único 2020, e prevê liquidar, até ao final do ano, mais aproximadamente 400 milhões de euros, mitigando o impacto da pandemia no setor.

"O Ministério da Agricultura pagou, a título de adiantamentos, no âmbito do Pedido Único 2020, 552,8 milhões de euros aos agricultores portugueses. Estes pagamentos foram feitos por forma a responder aos impactos da pandemia de covid-19 e minimizar os seus efeitos", anunciou, em comunicado, o Governo.

De acordo com os dados do ministério tutelado por Maria do Céu Antunes, em agosto, foram pagos 110 milhões de euros, que correspondem ao adiantamento de cerca de 67 milhões de euros na medida de apoio à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, 31 milhões de euros na medida relativa à produção integrada e 11 milhões de euros na que se destina a incentivar a produção biológica.