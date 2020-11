Óbito/Ribeiro Telles

O primeiro-ministro considerou hoje que o país tem para com Gonçalo Ribeiro Telles uma "enorme dívida de gratidão" e que a sua morte é uma "perda inestimável", manifestando-se confiante que o legado do arquiteto paisagista perdurará.

Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, figura pioneira da arquitetura paisagista em Portugal, morreu hoje à tarde, na sua casa, em Lisboa, aos 98 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.

"O país tem para com Gonçalo Ribeiro Telles uma enorme dívida de gratidão, quer no lançamento das bases da política ambiental em Portugal, quer no desenvolvimento de uma consciência ecológica", escreve António Costa numa mensagem publicada na sua conta pessoal na rede social Twitter.