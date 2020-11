Presidenciais

Lisboa, 11 nov 2020 (Lusa) - Heloísa Apolónia, ex-deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), vai ser a mandatária nacional da candidatura presidencial de João Ferreira, apoiada pelo PCP, foi hoje anunciado.

A candidatura de João Ferreira afirmou, em comunicado, que é dado "mais um passo na dinâmica de alargamento de apoios, confirmando a sua vinculação aos valores de Abril, também no que concerne à defesa do ambiente, da proteção dos ecossistemas e da biodiversidade".

O PEV, que participa com o PCP na Coligação Democrática Unitária (CDU), declarou o apoio ao candidato comunista no sábado, em reunião do seu conselho nacional.