A criação de um novo Instituto de Museus, Palácios e Monumentos é uma das 50 recomendações constantes no relatório final do Grupo de Projeto Museus no Futuro, criado para apresentar propostas de políticas públicas, de curto a longo prazo.

O relatório preliminar do Grupo de Projeto Museus no Futuro (GPMF) - cuja missão foi definida no novo regime jurídico de autonomia e gestão dos museus e monumentos - tinha sido apresentado em julho deste ano, passou, entretanto, pelo Conselho Geral de Museus, onde têm assento todos os diretores, e foi alvo de consulta pública para discussão e recolha de contributos.

No documento final, publicado no sítio 'online' da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o GPMF defende que esta direção-geral do Ministério da Cultura, que gere atualmente os museus, monumentos e palácios nacionais, "seja dividida, e dê lugar a uma nova entidade, inserida no domínio da administração pública indireta do Estado, desejavelmente um instituto público".