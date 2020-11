Óbito/Ribeiro Telles

O PSD manifestou hoje grande consternação e pesar pela morte do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, sublinhando a "marca indelével" que deixou na área do ambiente um dos "pioneiros do ecologismo na política portuguesa".

Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, figura pioneira da arquitetura paisagista em Portugal, morreu hoje à tarde, na sua casa, em Lisboa, aos 98 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.

Numa nota, a direção do PSD, através do seu presidente, Rui Rio, "expressa a toda a família o seu mais sentido pesar nesta hora", referindo que "foi com grande consternação" que recebeu a notícia do falecimento do também fundador do PPM (Partido Popular Monárquico).