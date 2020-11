OE2021

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública disse hoje no parlamento que a digitalização permitiu reduzir em mais de metade as faturas pendentes da ADSE, de 550 mil em abril, para 200 mil atualmente.

A tecnologia permitiu desmaterializar a entrega de documentos na ADSE "onde, em seis meses, cerca de 30% dos documentos submetidos diariamente já chega por via digital", começou por dizer Alexandra Leitão em comissão parlamentar, em audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Segundo a ministra, as medidas na área da digitalização juntamente com outras, como a contratação de mais trabalhadores e o recurso ao e-fatura, "permitiu uma redução de 550 mil faturas pendentes no final de abril, para 200 mil à data de hoje".