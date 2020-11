Óbito/Ribeiro Telles

O presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, diz que o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles foi "absolutamente marcante" para o território atual e que o país lhe deve muito.

O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal, morreu hoje, em Lisboa, aos 98 anos, revelou à agência Lusa fonte próxima da família.

Num comentário à morte do arquiteto o presidente da Zero afirmou que ainda hoje há uma geração que aprendeu com Ribeiro Telles, que inspirou o movimento ambientalista em Portugal, e que foi "crucial nas políticas de ordenamento do território".