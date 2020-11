Óbito/Ribeiro Telles

O Centro Nacional de Cultura lamentou a morte do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, hoje, aos 98 anos, uma "referência na cultura portuguesa" e um "autêntico símbolo" da arquitetura paisagista, cuja voz continuará "a ter de ser ouvida".

Num comunicado hoje divulgado, o presidente do Grande Conselho do Conselho Nacional de Cultura (CNC) e membro da organização desta entidade, Guilherme d'Oliveira Martins, refere que a melhor palavra no momento da morte de Gonçalo Ribeiro Telles é "gratidão": "será para nós sempre um exemplo e uma memória viva".

Gonçalo Ribeiro Telles, figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal, cuja carreira também se destacou na cidadania, ecologia e na política, morreu hoje à tarde, em casa, em Lisboa, rodeado por familiares, revelou à agência Lusa fonte próxima da família.