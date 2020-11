Actualidade

O Fonte do Bastardo perdeu hoje diante dos turcos do Zirat Bankaasi por 3-1, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, disputado em Ancara.

Os açorianos, que perderam com os parciais de 25-23, 23-25, 25-18 e 25-21, complicaram assim a possibilidade de se apurarem para os 'oitavos', uma vez que vão disputar a segunda mão também no recinto do adversário, em jogo agendado para sexta-feira.

Na fase seguinte já estão o Sporting, que vai jogar contra o vencedor da eliminatória entre o Jurmala, da Letónia, e o VK Levi Praga, e o Benfica, que vai medir forças vcom os turcos do Halkbank ankara.