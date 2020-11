Actualidade

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) acusa a Portway de querer fazer cortes "ilegais" nos subsídios de transporte e alimentação de alguns trabalhadores, disse Fernando Simões, dirigente da entidade, à Lusa.

O mesmo responsável recordou que a empresa de 'handling' (assistência em terra nos aeroportos) está a levar a cabo um processo de rescisões amigáveis e que, neste âmbito "começou a confrontar os trabalhadores com uma declaração a dizer que quando não houvesse tarefas atribuídas por causa da redução da operação, iria dispensá-los".

O dirigente do Sintac garante que o sindicato compreende esta medida, porque "se não há tarefas é escusado estarem trabalhadores todos juntos no mesmo espaço, reduzindo até as hipóteses de contágio e os surtos".