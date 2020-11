Actualidade

O Conselho Executivo do Comité Olímpico Internacional (COI) decidiu hoje aumentar em 16% o fundo de Solidariedade Olímpica, para os 501 milhões de euros (ME), atribuídos para o período 2021-2024.

"Esta decisão dá aos atletas e comités muitas certezas para os próximos quatro anos, incluindo os Jogos de Pequim2022 [de inverno] e Paris2024 [de verão]. É uma demonstração muito forte em tempos de crise mundial" devido à pandemia de covid-19, definiu o presidente do COI, Thomas Bach, numa conferência por via telemática, que se seguiu à reunião do Conselho Executivo.

Este órgão decidiu reforçar grande parte dos apoios a comités nacionais e atletas, estes últimos a beneficiarem de um aumento de 25% nas verbas a eles dedicadas, entre outros reforços.