Portugal-Andorra

Domingos Duarte, Pedro Neto e Paulinho vão estrear-se hoje pela seleção portuguesa de futebol, integrando um 'onze' com muitas poupanças para o encontro particular com Andorra, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Se Domingos Duarte já tinha sido chamado por Fernando Santos para os jogos anteriores, embora sem somar qualquer minuto diante de Espanha, França e Suécia, o extremo do Wolverhampton e o avançado do Sporting de Braga já tinham sido estreias absolutas na convocatória.

De resto, Pedro Neto, de 20 anos, torna-se, assim, o primeiro futebolista nascido em 2000 a representar a seleção 'AA'.