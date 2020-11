Actualidade

O plantel do Vitória de Setúbal, do Campeonato de Portugal em futebol, joga na sexta-feira em Moura, partida em atraso da primeira jornada da série H, mas vai avançar com um pré-aviso de greve para a ronda seguinte.

Sem receberem nenhum vencimento desde o início da época, os jogadores, que estiveram durante a tarde reunidos no estádio do Bonfim com o Sindicato dos Jogadores de futebol, entenderam ser essa a decisão a tomar, apesar de o presidente do clube, Paulo Rodrigues, ter assegurado que na segunda-feira vai regularizar um salário até 1.000 euros a cada atleta.

À saída da reunião, que se prolongou por mais de duas horas, o presidente do Sindicato, Joaquim Evangelista, explicou a decisão que foi tomada.