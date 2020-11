Actualidade

A Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) considera que a Estratégia Nacional para o Mar (ENM) 2021-2030, em consulta pública, diz pouco sobre a pesca e dá a impressão que a atividade "é um problema" para o país.

"A ENM 21-30 não tem muito a dizer sobre a pesca e do pouco que diz fica-se com a impressão de que a pesca é um problema para o país. Aliás, a primeira vez que o documento refere a pesca é na análise SWOT, e apenas enquanto parte das 'ameaças'", apontou a associação numa carta enviada à Direção-Geral de Política do Mar (DGPM).

Neste sentido e para "dignificar a profissão e promover o emprego", a ADAPI propõe a obrigatoriedade de pagamento do salário mínimo nacional aos profissionais na pesca, sublinhando que, embora na pesca industrial esta obrigação já exista, no Acordo Coletivo de Trabalho é apenas aplicável ao arrasto.