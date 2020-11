Óbito/Ribeiro Telles

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, vai propor que o parque urbano em construção na Praça de Espanha se venha a chamar Jardim Ribeiro Telles, em homenagem ao arquiteto paisagista que morreu hoje aos 98 anos.

"Vou propor na próxima reunião da CML [Câmara Municipal de Lisboa] que o parque urbano em construção na Praça de Espanha, inspirado e articulado com o Jardim da Gulbenkian, da sua autoria, se venha a chamar Jardim Ribeiro Telles", avança Fernando Medina numa publicação feita na rede social 'Twitter'.

Num comunicado enviado às redações, a Câmara de Lisboa lamenta a morte do arquiteto com "profunda tristeza" e salienta que, numa cidade que "todos os dias procura ser mais sustentável e amiga do ambiente, identificam-se alguns dos frutos dos seus trabalhos e utopias".