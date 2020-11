Óbito/Ribeiro Telles

O realizador João Mário Grilo, que dirigiu o documentário "A Vossa Terra - Paisagens de Gonçalo Ribeiro Telles", lamentou hoje a morte do arquiteto paisagista, considerando que tinha "um sentido cosmológico e ontológico" para a existência humana.

Figura "tutelar para todos os portugueses", com "uma obra perene que ficará para sempre", João Mário Grilo lamentou, em declarações à agência Lusa, a morte do arquiteto paisagista, a quem dedicou e com quem trabalhou no documentário "A Vossa Terra - Paisagens de Gonçalo Ribeiro Teles", que estreou em 2016, no festival de cinema IndieLisboa.

"Espero que a forma como nos dava a conhecer a natureza e a relação que sempre manteve com ela perdure acima de todas as raivas que com ela fomos, entretanto, criando", sublinhou o cineasta.