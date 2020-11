Covid-19

A Câmara de Ourique anunciou hoje ter contratado a realização de testes de covid-19 na escola da vila que fechou após detetada a infeção numa funcionária e devido à alegada falta de respostas das autoridades de saúde.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município, do distrito de Beja, refere que contratou ao Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC - Algarve Biomedical Center) a realização dos testes de despiste do vírus da covid-19 à comunidade do Centro Escolar de Ourique, que fechou na segunda-feira.

Os testes vão começar a ser feitos na quinta-feira aos alunos do jardim-de-infância e do 1.º ciclo do ensino básico do centro escolar, com a devida autorização dos pais e encarregados de educação e para "avaliar a situação e tranquilizar as famílias e toda a comunidade de Ourique".