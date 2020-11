Covid-19

Paris, 11 nov 2020 (Lusa) - França tem atualmente 31.918 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 4.789 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos, anunciaram hoje as autoridades francesas.

O número de hospitalizações aproxima-se assim no país do pico de internamentos do mês de abril que foi de 32.131 pacientes. Apenas nas últimas 24 horas foram admitidas nos hospitais franceses 2.588 pessoas e houve 351 novas entradas nos cuidados intensivos.

Só na região parisiense há 6.565 pessoas internadas e 1.119 estão em unidades de cuidados intensivos.