Covid-19

O Centro de Saúde do Cadaval, no distrito de Lisboa, está encerrado até domingo, depois de os quatro médicos terem ficado infetados pelo novo coronavírus, disse hoje o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul.

Questionado pela agência Lusa, António Martins confirmou que os quatro médicos que desempenham funções no Centro de Saúde se encontram infetados, razão pela qual a unidade "vai estar fechada até domingo para as instalações serem desinfetadas e os restantes profissionais testados".

O primeiro caso de infeção foi conhecido na quarta-feira, tendo os restantes três médicos sido sujeitos a teste à covid-19, cujo resultado deu positivo.