Actualidade

O ainda acionista maioritário do Vitória de Guimarães, Mário Ferreira, rejeitou, em 2019, vender o capital que detém na SAD que compete na I Liga de futebol à empresa Leader Constellation, por 8,1 milhões de euros (ME).

Adiantada na terça-feira pelo semanário Desportivo de Guimarães, a informação foi hoje confirmada pela agência Lusa no processo referente à ação judicial do ex-presidente do conselho de administração da SAD, Júlio Mendes, e de um dos antigos administradores, Armando Marques, contra a Mário Andrade Ferreira - Sociedade de Investimentos (MAF), reivindicando o pagamento de 2,7 ME por causa dessa recusa.

Sediada em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, com capital social de três mil euros, a Leader Constellation realizou, em 30 de abril de 2019, uma proposta de aquisição do capital detido pela MAF (56,84% da SAD), prometendo um Vitória de Guimarães a "competir por uma classificação entre os primeiros lugares" da I Liga e a "garantir anualmente o acesso às competições europeias", além de se "desenvolver a academia", indica o processo.