Covid-19

A Madeira registou hoje 15 novos casos de covid-19 - cinco importados e 10 de transmissão local - e sete recuperações, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), adiantando que o total de infeções ativas é de 212.

"Hoje há 15 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 569 casos confirmados de covid-19 no território regional, tratando-se de cinco casos importados (três provenientes do Reino Unido, um da Alemanha e um da Suíça) e 10 casos de transmissão local, todos associados a casos positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde", refere o IASAÚDE no seu boletim diário.

Entre os casos de transmissão local, o IASÁUDE salienta a existência de um segundo caso positivo num estabelecimento de ensino no concelho de Santa Cruz, tendo a autoridade de saúde determinado o encerramento temporário dessa escola para investigação epidemiológica, havendo mais sete casos recuperados a reportar.