Covid-19

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) contestou hoje a limitação de horários para o retalho não alimentar, propondo o aumento do rácio de pessoas por loja e uma autorização para espaços 'click and collect'.

"A limitação de horários apresentada para o retalho não alimentar, é fator perturbador do bom funcionamento dos espaços comerciais. Concentrar as compras de natal em horários reduzidos, só contribuirá para provocar ajuntamentos de pessoas à porta das lojas, precisamente aquilo que se quer evitar, situação que acontece hoje com o setor do retalho especializado que foi literalmente fustigado desde o inicio da pandemia", defendeu a APED, numa carta aberta enviada ao primeiro-ministro, António Costa.

Na missiva, a associação defendeu o aumento do rácio de cinco para 10 pessoas por 100 metros quadrados para "dar fluidez" à circulação de clientes, situação que diz ter o acordo da Direção-Geral da Saúde.