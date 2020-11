Actualidade

A Sonae passou de lucros de 131 milhões de euros até setembro de 2019 para 36 milhões de euros em prejuízos nos primeiros nove meses deste ano, mas já com uma recuperação no terceiro trimestre, adiantou o grupo, em comunicado.

Os resultados atribuíveis a acionistas foram negativos em 24 milhões de euros nos primeiros nove meses (face a lucros de 88 milhões de euros em 2019), mas o grupo conseguiu aumentar os lucros para os detentores de capital no terceiro trimestre em 1,6%, em termos homólogos, para 51 milhões de euros, tendo o desempenho da empresa, no entanto, continuado a sofrer com os efeitos da pandemia, reconheceu o grupo.

O volume de negócios do grupo aumentou, até setembro, em 5,9%, atingindo os 4,9 mil milhões de euros, impulsionado pelo crescimento da Worten e da Sonae MC (que detém o Continente) anunciou a Sonae.