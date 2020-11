Actualidade

A seleção portuguesa de futebol goleou hoje a sua congénere de Andorra por 7-0, em encontro particular disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, de preparação para os decisivos encontros da Liga das Nações.

Os estreantes Pedro Neto, aos oito minutos, e Paulinho, aos 29 e 61, Renato Sanches, aos 56, Emili Garcia, aos 76, na própria baliza, Cristiano Ronaldo, aos 85, e João Félix, aos 88, marcaram os tentos da formação das 'quinas'.

No sábado, Portugal volta à Luz, para defrontar a campeão mundial em título França, em encontro da quinta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações que pode ser decisivo para o apuramento para as meias-finais.