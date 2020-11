Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado um caso de contágio local, nas últimas 24 horas, na cidade portuária de Tianjin, no norte do país, e 14 casos oriundos do exterior.

Os 14 casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Sichuan (sudoeste), Shaanxi (noroeste), Mongólia Interior (norte), Fujian (sudeste) e Guangdong (sudeste).

As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 24 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 413, incluindo três doentes em estado grave.