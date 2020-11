Venezuela

A defesa de Alex Saab, alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, afirmou hoje que em cinco meses de detenção em Cabo Verde o colombiano não teve "cuidados médicos especializados", denúncia que chegou ao tribunal de Justiça da CEDEAO.

Em comunicado enviado à Lusa, a defesa do empresário, detido desde junho em Cabo Verde no âmbito de um pedido de extradição dos Estados Unidos da América (EUA), refere que se realizou na terça-feira, no Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), em Abuja, uma audiência, na sequência da queixa apresentada pelos representantes de Alex Saab.

A queixa, recorda a equipa de defesa internacional, liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, "denunciava a sua situação e solicitava que fossem tomadas medidas cautelares face às constantes violações dos direitos humanos" alegadamente sofridas por Alex Saab em Cabo Verde. A defesa explicou anteriormente que o empresário colombiano sofre de um problema oncológico e que por isso necessita de cuidados específicos.