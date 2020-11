Covid-19

O México registou 588 mortos e 7.646 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 96.430 e de casos para 986.177, anunciaram as autoridades de saúde.

O México é o 11.º país com mais infeções e o quarto com o maior número absoluto de mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

No balanço diário de quarta-feira, foram confirmados aumentos de 0,71% nas mortes e de 0,77% nos contágios em relação ao dia anterior.