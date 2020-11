Covid-19

Nova Deli registou 8.593 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde na capital indiana, com as autoridades a temerem novo agravamento no fim de semana, devido às multidões esperadas no festival Diwali.

A capital indiana sofre atualmente a pior vaga da doença desde março, numa altura em que o balanço diário no país tem vindo a descer. Nas últimas 24 horas, a Índia contabilizou 47.905 infeções.

O Ministério da Saúde indiano atribuiu o aumento de casos na capital à temporada de festivais religiosos, alertando que a situação pode agravar-se devido ao aumento da poluição.