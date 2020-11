Actualidade

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) pediu a ajuda reforçada dos parceiros de cooperação para financiar o plano de contingência da nova época chuvosa, devido ao impacto da covid-19 e conflitos armados.

"O esforço financeiro vai ser acrescido comparativamente com outros planos de contingência em que [a tarefa base] era só assistir" as vítimas de desastres naturais, referiu Gabriel Monteiro, diretor-geral adjunto do INGC, em declarações difundidas hoje pela Rádio Moçambique.

O INGC diz ter apenas 800 milhões de meticais, dos 7,4 mil milhões de meticais em que está orçado o plano de contingência, que prevê dar apoio a 1,7 milhões de pessoas.