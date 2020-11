Moçambique/Ataques

A bancada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, abandonou hoje o debate no parlamento moçambicano sobre a situação de direitos humanos em Cabo Delgado, norte do país, e noutras províncias do centro.

Em análise está um relatório realizado por uma comissão parlamentar que a Renamo se recusou a integrar, dizendo, no início de outubro, que a maioria da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) pretendia apenas fazer "turismo" nas zonas de conflito.

"A Comissão Permanente decidiu mandatar a primeira comissão para efetuar uma visita de trabalho, em substituição e para diluir a iniciativa da bancada da Renamo", que tinha proposto a criação de uma comissão de inquérito, iniciativa rejeitada.