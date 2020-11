Covid-19

A Alemanha registou novamente quase 22.000 novas infeções por coronavírus, que provoca a covid-19, nas últimas 24 horas e 215 mortos, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia atualizados na quarta-feira à noite.

As autoridades alemãs contabilizaram 21.866 novas infeções nas últimas 24 horas, cerca de 1.900 mais do que há uma semana e cerca de 3.400 mais do que na quarta-feira, mas abaixo do máximo de 23.399 casos registados no último sábado.

O total de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 727.553 e há 11.982 mortos.