Escavações arqueológicas realizadas em Vila do Touro, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, colocaram a porta do castelo na sua cota primitiva e revelaram um "imponente" arco gótico, foi hoje anunciado.

Segundo o arqueólogo da Câmara Municipal do Sabugal, Marcos Osório, os trabalhos em curso, motivados pela instalação de uma escadaria de acesso ao castelo, permitiram tornar a porta "mais imponente" e colocaram-na na cota primitiva.