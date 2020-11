Covid-19

A administração do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV) anunciou hoje que o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, está a preparar mais 20 camas de cuidados intensivos para internamentos relacionados com a covid-19.

Segundo revela a estrutura que, no distrito de Aveiro, também gere os hospitais de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, num universo global de cerca de 350.000 utentes, a medida deve-se à evolução das necessidades crescentes de tratamento a infeções pelo vírus SARS-CoV-2 nos vários municípios da região.

"Está neste momento a ser preparado um espaço para a ativação de mais 20 camas de cuidados intensivos, o que nos permitirá dar uma resposta acrescida às necessidades previsíveis para os próximos dias e semanas. Espera-se que esta nova área de tratamento comece a receber os primeiros doentes na manhã da próxima quarta-feira, dia 18 de novembro", disse à Lusa fonte oficial do CHEDV.