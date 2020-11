Actualidade

A consultora NKC African Economics disse hoje que os protestos de quarta-feira em Luanda mostram "um descontentamento crescente com a governação de João Lourenço" e foram alimentadas pelos níveis de "desemprego massivo" dos jovens.

"O descontentamento com o Governo de João Lourenço tem estado a crescer, com a economia a ser afetada pelo preço baixo do petróleo e os efeitos da covid-19", lê-se num comentário às manifestações e protestos de quarta-feira, dia em que se assinalaram os 45 anos da independência de Angola.

"A decisão de adiar as eleições autárquicas exacerbou o descontentamento e tem sido, até certo ponto, alimentada pela UNITA e pelas críticas de que o Governo está a renegar o seu compromisso com a reforma do sistema político", acrescenta-se na nota enviada hoje aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.