Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) reviu drasticamente as previsões da procura de petróleo até à segunda metade de 2021 e considera que a chegada de uma vacina contra a covid-19 não terá um impacto significativo no mercado petrolífero.

No relatório mensal hoje publicado, a AIE insiste que "é demasiado cedo para saber quando e como as vacinas permitirão um regresso à vida normal" e que a realidade a curto prazo são restrições à circulação devido à escalada das infeções na Europa e nos Estados Unidos.

Isto justifica uma correção em baixa das projeções da agência do consumo de petróleo em relação às apresentadas em outubro, começando com as do terceiro trimestre (menos 400.000 barris por dia), tendo em conta os dados recolhidos no verão.