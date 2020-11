Covid-19

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que o Governo devia "agir fortemente" para travar "o abuso" que representa o Pingo Doce abrir as suas lojas às 06:30 no fim de semana "com a desculpa da pandemia".

Na quarta-feira foi anunciado pela Jerónimo Martins que iria antecipar a abertura da "maioria das suas lojas" Pingo Doce para as 06:30, no fim de semana, devido às limitações de circulação, para evitar a concentração de pessoas durante a manhã.

Hoje, numa conferência de imprensa para apresentar medidas de emergência na resposta à segunda vaga da crise pandémica, Catarina Martins, questionada sobre esta possibilidade, foi perentória: "não faz nenhum sentido e o Governo devia agir fortemente sobre isso".