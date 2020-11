Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 15,5% em cadeia, no terceiro trimestre, tirando o país tecnicamente da recessão, e caiu 9,6% em termos homólogos, informou hoje o National Statistics Office (ONS).

Enquanto este número reflete uma recuperação da atividade económica no Reino Unido, o PIB está 9,7% abaixo do nível registado no final de 2019, disse o instituto de estatística britânico.

Segundo o ONS, vários setores receberam um impulso, incluindo o da construção.