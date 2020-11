Actualidade

Portugal passou para o segundo lugar da tabela da União Europeia (UE) dos países com maior valor de remessas de dinheiro de residentes no estrangeiro, com 3,645 mil milhões de euros, em 2019, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em 2019, Portugal foi ultrapassado pela Roménia - que contabilizou 3.682 mil milhões de euros de remessas de emigrantes, e é seguido pela Polónia (2.999 mil milhões de euros).

As remessas recebidas por Portugal dizem respeito apenas a rendimentos do trabalho, assinala o Eurostat.