OE2021

O Conselho Económico e Social (CES) considera o investimento público "fundamental" na promoção da retoma da atividade económica e que o crescimento contemplado na proposta do Orçamento do Estado para 2021 se "justifica", ainda que devesse ser mais ambicioso.

Numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças conjunta com as de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e de Trabalho e Segurança Social, o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, referiu que, perante a "paralisia do mercado", criada pela crise pandémica e a incerteza sobre os seus efeitos e duração, o investimento público surge como um instrumento "fundamental para promover a retoma da atividade económica".

Apontando a "situação completamente anormal" que Portugal e outros países atravessam, Francisco Assis acentuou que, mesmo aqueles que no CES depositam muitas expectativas no mercado, têm manifestado "maior preocupação por uma maior intervenção do Estado e com aumento do investimento público".