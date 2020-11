Covid-19

O desemprego na África do Sul voltou a bater um novo recorde durante o terceiro trimestre deste ano, agravado pela crise do novo coronavírus, e chegou aos 30,8%, de acordo com os números oficiais hoje divulgados.

"Esta é a taxa de desemprego mais alta registada desde o início da série trimestral, em 2008", lê-se no relatório do instituto oficial de estatísticas da economia mais industrializada da África subsaariana, citada pela agência espanhola de notícias, a Efe.

No período entre julho e setembro, quando a África do Sul começou a melhorar a curva de contágios pela covid-19 e iniciou a reabertura da economia, havia quase 15 milhões de sul-africanos sem emprego.