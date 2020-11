Actualidade

O PCP de Coimbra considerou hoje errada a decisão do Governo de instalar a nova maternidade da cidade no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), unidade do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Em nota enviada à agência Lusa, os comunistas recordam que têm vindo a alertar que sucessivas agregações levaram à excessiva concentração de serviços e valências no polo central, "o que tem reduzido a capacidade de resposta dos cuidados de saúde em Coimbra".

"A concentração excessiva de serviços num espaço já de si muito sobrecarregado e de acessos muito congestionados, também tem afetado a capacidade de resposta dos serviços", refere o documento.