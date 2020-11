Actualidade

O parlamento da Etiópia retirou hoje a imunidade a 39 deputados da Frente de Libertação de Tigray, no dia em que centenas de pessoas acederam ao pedido do Governo para doar sangue às tropas.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, o presidente do partido e da região nortenha, Debretsion Gebremichael, está entre os deputados que perdem a imunidade, e podem agora ser processados por via de uma resolução da Procuradoria Geral aprovada hoje na câmara baixa da Etiópia.

Debretsion Gebremichael e os seus apoiantes parlamentares estão acusados de rebelião contra o Governo, atentados contra as Forças Armadas e outros delitos, de acordo com o canal de televisão Fana Broadcasting Corporate, próximo do Governo.