Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) para África alertou hoje para uma "interação mórbida" entre a covid-19 e as doenças não transmissíveis, sobretudo a diabetes e a hipertensão, que são as principais comorbilidades do novo coronavírus.

Jean-Marie Dangou, o coordenador do programa de gestão das doenças não transmissíveis do comité regional da OMS para a África, falava durante a conferência de imprensa virtual desta organização sobre a covid-19, hoje dedicada ao impacto da pandemia na saúde no continente.

"Existe uma interação mórbida entre a covid-19 e as doenças não transmissíveis, sobretudo a diabetes e a hipertensão", disse o especialista mundial.