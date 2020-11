Actualidade

O futebolista David Carmo prolongou contrato com o Sporting de Braga por mais duas épocas, até 2025, informou hoje o clube arsenalista na sua página oficial na internet.

O central, de 21 anos, já tinha contrato até 2023, com o Sporting de Braga a acertar agora a extensão do vínculo.

"Com 27 jogos contabilizados pela equipa principal do SC Braga, o central de 21 anos conquistou espaço dentro do plantel arsenalista, tendo recebido com enorme satisfação mais este passo na relação profícua com o clube bracarense", indica o clube.