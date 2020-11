Covid-19

O Irão ultrapassou hoje as 40.000 mortes ligadas à covid-19, com as últimas 10.000 a ocorrerem em menos de um mês, continuando a lutar para conter a mais disseminada onda de infeção desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde iraniano anunciou hoje 457 mortes nas últimas 24 horas, assim como 117.517 infetados, o que faz aumentar o total de casos para mais de 726.000, embora responsáveis tenham alertado que existe uma significativa subestimação dos números.

O balanço das vítimas mortais aumentou nas recentes semanas, quebrando recordes no país que há meses enfrenta o pior surto do Médio Oriente.